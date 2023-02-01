«Соммердаль»

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Премьера сериала «Раневская»
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Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва
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Режиссер «Бриллиантовой руки» явно любил Джеймса Бонда, вестерны и фильмы ужасов
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Руководству Universal Pictures не понравились выходки поп-дивы в социальных сетях
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Ироничный ретро-детектив НТВ с выразительными обоями
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Нарушения в работе организма врачи выявили после рождения первенца
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