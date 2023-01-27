«Метки дьявола». Отрывок

анонс

Родной городок затягивает Николь в пучину страшных тайн и интриг

«Вы, люди». Тизер на английском языке

27 января

«Убийца гоблинов». 2 сезон. Трейлер на японском языке

В фэнтезийном мире одинокий герой истребляет всех встречающихся ему гоблинов