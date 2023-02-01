«Женя и Ваня на краю света»

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Режиссер «Бриллиантовой руки» явно любил Джеймса Бонда, вестерны и фильмы ужасов
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Руководству Universal Pictures не понравились выходки поп-дивы в социальных сетях
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