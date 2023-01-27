Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Одна ночь любви». Заставка

фрагменты

27 января 2023
В основе сюжета исторической мелодрамы — история Саши Забелиной, девушки из разорившейся дворянской семьи, её роль сыграла Светлана Иванова


видео добавил посетитель Barbara
персоны
Алёна БондарчукВиктор ВержбицкийДмитрий ВолковЛюдмила ДребнёваСветлана ИвановаТатьяна КазючицИлья КозинАлександр КонстантиновТатьяна КорсакАнастасия МакееваМихаил МокеевИрина МуравьёваИлья НосковАртём ОсиповОльга ОстроумоваБорис РабейАлександр ФилиппенкоАндрей Чернышов
фильмы
Одна ночь любви

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен