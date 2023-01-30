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«Дальше – тишина». Отрывок

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30 января 2023
Пожилую пару отправляют в разные дома для престарелых, но для Фаины Раневской — это трагедия, ведь старики любят друг друга


видео добавил посетитель Arny
персоны
Валерий ГорбацевичМария КнушевицкаяТатьяна Новикова (II)Ростислав ПляттФаина РаневскаяВалентина ХолинаАнатолий Эфрос
фильмы
Дальше - тишина

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