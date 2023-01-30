«Воскресшие»

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Гид по анимационной вселенной с полувековой историей
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Музыка Земфиры, костюмы Balenciaga, рецензия Пронченко
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От Михаила Булгакова и Стивена Кинга до жития Оппенгеймера и комиксов
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Актёр напомнил депутатам, что на месте Госдумы когда-то находился храм
Интервью
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Контейнер» – об отношении к суррогатному материнству, российском кино и желании не надоесть зрителям
Новости кино
В женских категориях победу одержали актрисы фильма «Здоровый человек» – Ирина Старшенбаум и Дарья Балабанова
Новости кино
Фильм Алексея Сидорова, спродюсированный студией «ТРИТЭ Никиты Михалкова» также стал лидером не только по числу номинаций, но и наград
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XXI церемония вручения кинопремии «Золотой орел»
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