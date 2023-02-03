«Рыцарь теней»

Лайфстайл
Фантастически бессмысленная цензура и где она обитает
Новости кино
Съемки продолжения намечены на лето
Лайфстайл
Актриса воспитывает 13-летнюю дочь Веру от бывшего супруга Жоры Крыжовникова
Интервью
Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва
Спутник телезрителя
2 февраля, 21:00, ОТР
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Лайфстайл
Премьера сериала «Раневская»
Интервью
Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик
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