Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Рыцарь теней»

трейлер

3 февраля 2023
Волшебник Джеки Чан — охотник на колдунов из других измерений


видео добавил посетитель omela
персоны
Этан ЖуаньОстин ЛиньЛинь ПэнЯнь ЦзяДжеки ЧанЭлейн Чжун
фильмы
Рыцарь теней

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Небо над Берлином
драма, мелодрама, фэнтези
Германия, Франция, 1987
Ведьма: реинкарнация
фильм ужасов
Мексика, 2022
Гнев
драма
Ливан, Германия, 2021
Хищники
триллер
Испания, Франция, 2022
О чём говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Метки тьмы
фильм ужасов
США, 2021
Один настоящий день
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Россия, 2022
Сожги все мои письма
драма, экранизация
Швеция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми»
Интервью
Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми»
Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва
Кино-театр.ру в Telegram