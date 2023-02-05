«Супербратья Марио. Фильм». Тизер на английском языке

Лайфстайл
Как оказаться в списке номинантов на «Оскар» благодаря соцсетям
Новости кино
В прокате со 2 февраля
Спутник телезрителя
3 февраля, 20:30, Пятница!
Интервью
Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик
Обзор сериалов
Кирилл Кяро, Даниил Страхов и Шамиль Хаматов оказываются втянуты в дело исчезновения девочки
Рецензии на фильмы
Нетрезвая прогулка «Квартета И» по Москве: без смысла и повода, но с душой
Лайфстайл
Фантастически бессмысленная цензура и где она обитает
Спутник телезрителя
2 февраля, 21:00, ОТР
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