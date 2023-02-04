«Папы против мам». Трейлер №2

Лайфстайл
Сталкер утверждает, что они с Ривзом родственники
Лайфстайл
На 25-летнего актёра свалилось слишком много взрослой жизни
Интервью
Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва
Новости кино
В Москве завершились съемки четвертого сезона сериала о Екатерине Великой
Спутник телезрителя
3 февраля, 20:30, Пятница!
Обзор сериалов
Новости кино
Фильм выходит в прокат 27 апреля
Интервью
Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик
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