«Ныряльщица за жемчугом»

Новости театра
Мастера не стало в прошлом году 9 декабря.
Ролики фильмов
Мадс Миккельсен
, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь.
Главная тема
За дело взялись блокбастеры, а значит, песенка спета
Лайфстайл
Актриса поделилась подростковой историей
Новости кино
Нам обещают громилу с замашками Дэдпула
.
Новости кино
Выдающаяся норвежская актриса и режиссёр, прославившаяся ролями в фильмах Ингмара Бергмана
, отмечает юбилей.
Новости кино
Американцам не удалось перенести действие романа Дмитрия Глуховского в Вашингтон.
Спутник телезрителя
16 декабря, 23-40, Первый
Ролики фильмов
Начинающий юрист готов на все, чтобы получить работу мечты.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Холостяку Арно Дюкре
придется испытать все прелести семейной жизни.
Спутник телезрителя
15 декабря, 23-00, ТВ-3
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