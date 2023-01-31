«Автогонщики Наскар». Заставка на английском языке

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4 февраля

«Величайший детектив-паук»

Инспектор Сан — паук и величайший детектив в мире насекомых. После поимки своего заклятого врага, Красной Саранчи, герой летит в долгожданный отпуск, но прямо на роскошном авиалайнере сталкивается с самым загадочным делом в своей карьере