«Без прикрытия». ТВ-ролик

Лайфстайл
Фантастически бессмысленная цензура и где она обитает
Новости кино
Премьера мелодрамы состоится на телеканале «Россия»
Интервью
Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик
Новости кино
Картина была представлена в основном конкурсе смотра стран ШОС
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Интервью
Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва
Лайфстайл
На 25-летнего актёра свалилось слишком много взрослой жизни
Спутник телезрителя
2 февраля, 21:00, ОТР
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