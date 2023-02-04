«Без прикрытия». ТВ-ролик

что почитать?

Лайфстайл Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убрать его имя с афиш российских театров Фантастически бессмысленная цензура и где она обитает

Новости кино Завершились съемки сериала «Всем по 50» с Порошиной, Жигуновым и Бойко Премьера мелодрамы состоится на телеканале «Россия»

Интервью Даниил Страхов: «Толпе не свойственна рефлексия, там действуют иные законы» Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик

Новости кино Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил спецприз на кинофестивале в Мумбаи Картина была представлена в основном конкурсе смотра стран ШОС

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова Обзор светской хроники

Интервью Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми» Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва