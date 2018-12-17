«Перспектива»

Обзор сериалов
Тайны уездных городов XIX века теперь расследуют и на «России-1»
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За дело взялись блокбастеры, а значит, песенка спета
Новости кино
Фильм будет доступен только в сети.
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Сына Леонида Быкова поместили в психбольницу в отместку отцу
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Эрнст знает, как отомстить
Новости театра
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Актриса 10 лет живет с болезнью Альгцеймера
Ролики фильмов
В надежде разбогатеть отец с дочерью отправляются на отдалённую луну, где планируют добывать драгоценные камни, сокрытые в глубине опасных лесов.
Ролики фильмов
Как алгоритмы заменяют людей в самых неожиданных профессиональных и личных сферах.
Ролики фильмов
Когда Джеймс, водитель Uber, и его пассажирка Джессика остановились, чтобы подвезти харизматичного Бруно, они не знали, что этот спокойный вечер обернётся для них гонкой на выживание.
Ролики фильмов
Мадс Миккельсен
, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь.
Спутник телезрителя
16 декабря, 23-40, Первый
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