«Сеструха». ТВ-ролик

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Интервью

Лиза Климова: «В последнее время люди перестали разрешать себе чувствовать себя счастливыми»

Исполнительница главной роли в фильме «Легкое знакомство» – о болезненном перерыве в актерской карьере, искренности чувств и неоценимой поддержке от мужа Дмитрия Чеботарёва