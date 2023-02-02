«Влюблённые учёные и научное доказательство любви». Трейлер на японском языке

Лайфстайл
Фантастически бессмысленная цензура и где она обитает
Интервью
Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик
Новости кино
Премьера мелодрамы состоится на телеканале «Россия»
Новости кино
Картина была представлена в основном конкурсе смотра стран ШОС
Спутник телезрителя
2 февраля, 21:00, ОТР
Главная тема
Кукла-убийца, деревянный мальчик, мать-героиня
Обзор сериалов
Кирилл Кяро, Даниил Страхов и Шамиль Хаматов оказываются втянуты в дело исчезновения девочки
Лайфстайл
Как оказаться в списке номинантов на «Оскар» благодаря соцсетям
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