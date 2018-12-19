«Зелёная книга»

Новости кино
Гильдия киноведов и кинокритиков определилась с фаворитами 2018 года.
Новости кино
Производством займется компания Стивена Спилберга.
Новости кино
В тройке лидеров – «Звоните ДиКаприо!», «Обычная женщина» и «Домашний арест».
Обзор сериалов
16 кино- и телекритиков подвели итоги года
Ролики фильмов
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Новогодний беспредел
Главная тема
Знакомая картина: фестивальное кино хвалят критики, а зрители выбирают жанровое (но не патриотическое)
Ролики фильмов
Новости кино
Дебют Александра Горчилина покажут в программе «Панорама».
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили Кристиану Бейлу
стать кукловодом среди сильных мира сего.
Главная тема
За дело взялись блокбастеры, а значит, песенка спета
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