Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Зелёная книга»

трейлер

19 декабря 2018
Турне, которое навсегда изменит жизнь Вигго Мортенсена и Махершалы Али.

размер: 12.14 Mb     просмотров: 769     скачиваний: 1

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Махершала АлиЛинда КарделлиниВигго МортенсенДон СтаркПитер Фаррелли
фильмы
Зелёная книга

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Афиша кино >>

Клод Моне: Магия воды и света
Италия, 2018
Воспитательница
драма
США, 2018
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Россия, 2018
Человек, место, время и снова человек
драма
Южная Корея, 2018
Хрусталь
драма, комедия
Беларусь, Германия, Россия, США, 2018
Аквамен
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, США, 2018
Бамблби
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
боевик, комедия
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью