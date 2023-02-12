«Мой домашний герой». Трейлер №2 на японском языке

Новости кино
Премьера фильма состоится на телеканале «Россия»
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 февраля, 00:30, ОТР
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Самые ожидаемые sci-fi картины в одном обзоре
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В ноябре ему не продлили контракт в Театре им. Моссовета
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У актрисы больше не осталось ролей в «Современнике»
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Обзор светской хроники за неделю
Спутник телезрителя
11 февраля, 19:30, СОЛНЦЕ
Интервью
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
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