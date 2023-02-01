«Белый взрыв». Отрывок

Спутник телезрителя
4 февраля, 23:35, ОТР
Главная тема
Кукла-убийца, деревянный мальчик, мать-героиня
Новости кино
Премьера — уже летом
Новости кино
Премьера мелодрамы состоится на телеканале «Россия»
Рецензии на фильмы
Нетрезвая прогулка «Квартета И» по Москве: без смысла и повода, но с душой
Спутник телезрителя
3 февраля, 20:30, Пятница!
Спутник телезрителя
2 февраля, 21:00, ОТР
Обзор сериалов
Кирилл Кяро, Даниил Страхов и Шамиль Хаматов оказываются втянуты в дело исчезновения девочки
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