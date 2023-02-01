«Четвёртый». Отрывок №4

Интервью
Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик
Спутник телезрителя
4 февраля, 23:35, ОТР
Новости кино
Картина была представлена в основном конкурсе смотра стран ШОС
Обзор сериалов
Кирилл Кяро, Даниил Страхов и Шамиль Хаматов оказываются втянуты в дело исчезновения девочки
Главная тема
Кукла-убийца, деревянный мальчик, мать-героиня
Лайфстайл
Фантастически бессмысленная цензура и где она обитает
Новости кино
В прокате со 2 февраля
Новости кино
Премьера — уже летом
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