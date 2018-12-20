«Тайны следствия-18»

Новости кино
Главные роли играют Мария Машкова и Даниил Воробьев.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Анастасия Панина
воссоединяется со своим сыном, которого 12 лет назад отдала в детский дом.
Ролики фильмов
Екатерина Копанова
едет на психологический тренинг, но далее его участники начинают погибать.
Дозорные
Вспомни сериал «Lost
» и выиграй настольную игру «Остаться в живых»!
Новости кино
Трейлер фильма «Трезвый водитель».
Ролики фильмов
Водитель Виктор Хориняк
притворяется миллионером, чтобы завоевать девушку.
Новости кино
Картина, возможно, станет номинантом на премию «Оскар».
Рецензии на фильмы
Изматывающая сказка о торжестве культуры потребления
Новости кино
Режиссером выступит лауреат Каннского кинофестиваля Корнел Мундруцо.
Лайфстайл
Премьера финальной части новогоднего альманаха
Спутник телезрителя
19-20 декабря, Первый, 00-40
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