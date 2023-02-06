«Сказочные мелодрамы». Промо №4

Новости кино
Завершились съемки нового сериала телеканала «Dомашний»
Лайфстайл
Обзор светской хроники за неделю
Лайфстайл
У актрисы больше не осталось ролей в «Современнике»
Лайфстайл
Премьера сериала «Фишер»
Рецензии на фильмы
Поминки немого кино от режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости»
Спутник телезрителя
9 февраля, 23:00, ТВ-3
Интервью
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
Лайфстайл
Актрису и телеведущую заподозрили в получении израильского гражданства
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