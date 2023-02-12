«Акушер». ТВ-ролик №3

Рецензии на фильмы
Но семейную трагикомедию с участием Ричарда Гира и Эммы Робертс об этом снимут
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Самые ожидаемые sci-fi картины в одном обзоре
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У актрисы больше не осталось ролей в «Современнике»
Интервью
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
Рецензии на фильмы
Поминки немого кино от режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости»
Спутник телезрителя
9 февраля, 23:00, ТВ-3
Лайфстайл
Премьера сериала «Фишер»
Спутник телезрителя
11 февраля, 19:30, СОЛНЦЕ
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