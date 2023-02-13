«Акушер». ТВ-ролик №4

Интервью
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
Новости кино
Режиссеров ждет тур по Африке, Латинской Америке, Азии, Австралии и Океании
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 февраля, 00:30, ОТР
Новости кино
В основе сюжета — серия книг о Кей Скарпетте
Лайфстайл
В ноябре ему не продлили контракт в Театре им. Моссовета
Лайфстайл
Актриса постоянно чувствовала себя ничтожеством
Спутник телезрителя
10 февраля, 23:15, ОТР
Новости кино
Завершились съемки нового сериала телеканала «Dомашний»
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