«Воображариум доктора Парнаса»

Лайфстайл
Премьера финальной части новогоднего альманаха
Лайфстайл
Актер рассказал, как чувствует себя в 45
Лайфстайл
Криминальные будни режиссера
Лайфстайл
Премьера фильма «Бамблби»
Лайфстайл
Звезда сериала «Счастливы вместе» запела
Спутник телезрителя
19-20 декабря, Первый, 00-40
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Простой парень Гаспар берет эксцентричную знакомую Лору на семейное торжество.
Ролики фильмов
Молодой пастух решает поработать в городе, но попадает в руки аферистов.
Обзор сериалов
16 кино- и телекритиков подвели итоги года
Ролики фильмов
Главная тема
Знакомая картина: фестивальное кино хвалят критики, а зрители выбирают жанровое (но не патриотическое)
обсуждение >>