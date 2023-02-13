«Миссия Ассасина»

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Самые ожидаемые sci-fi картины в одном обзоре
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Завершились съемки нового сериала телеканала «Dомашний»
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Режиссер «Калигулы» и других провокационных фильмов рассказывает, как снимал сай-фай
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У актрисы больше не осталось ролей в «Современнике»
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Премьера фильма «Непослушная»
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Постановщику «Охоты на лис» и «Плюмбума» было 78 лет
Спутник телезрителя
10 февраля, 23:15, ОТР
Лайфстайл
В ноябре ему не продлили контракт в Театре им. Моссовета
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