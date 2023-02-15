«Сама дура-3»

Спутник телезрителя
13 февраля, 10:15, TV1000
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 февраля, 00:30, ОТР
Лайфстайл
Актриса всегда мечтала играть комедийные роли
Спутник телезрителя
Романтическая комедия о том, как построить отношения за пять дней, не выходя за пределы торгового центра.
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Постановщику «Охоты на лис» и «Плюмбума» было 78 лет
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Драконы, городские легенды, магические битвы — и где они обитают (не только в Hogwarts Legacy)
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Актёр хотел заменить оставшуюся часть срока на принудительные работы, но передумал
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Премьера фильма «Непослушная»
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