«Фишер». 2 серия

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Постановщику «Охоты на лис» и «Плюмбума» было 78 лет

«Много контроля и эмоционального насилия»: Лили Коллинз рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным

Интервью

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»

Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино