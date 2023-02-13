«Патриот-3»

Лайфстайл
Премьера фильма «Непослушная»
Новости кино
Постановщику «Охоты на лис» и «Плюмбума» было 78 лет
Новости кино
Завершились съемки нового сериала телеканала «Dомашний»
Лайфстайл
Актриса постоянно чувствовала себя ничтожеством
Новости кино
Съемки байопика стартуют на Берлинале
Интервью
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
Новости кино
Актер исполнит главную роль в триллере «Призрак Райкера»
Лайфстайл
У актрисы больше не осталось ролей в «Современнике»
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