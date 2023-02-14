«Иду за тобой»

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В ночь с 12 на 13 февраля, 00:30, ОТР

Поминки немого кино от режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости»

Не стало режиссера Вадима Абдрашитова

Постановщику «Охоты на лис» и «Плюмбума» было 78 лет