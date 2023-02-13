«Склифосовский 10». Актеры о сериале №9

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Через свекровь-монстра, «золотую малину» и пиратов – к самому романтическому хэппи-энду
Лайфстайл
Режиссёр считает, что выход на сцену продлевает жизнь пожилым артистам
Новости кино
Сериал производства кинокомпании «Триикс Медиа» выйдет на НТВ
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Драконы, городские легенды, магические битвы — и где они обитают (не только в Hogwarts Legacy)
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14 февраля, 21:00, TV1000 Русское кино
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Эротическая мелодрама с Александром Петровым и Анастасией Резник
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Второй сезон комедийного сериала «Почка» выйдет в онлайн-кинотеатре KION
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Одну из ролей в сериале исполнила Лолита Милявская
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