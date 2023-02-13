Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Закон Лидии Поэт». Трейлер №2 с английскими субтитрами

трейлер

13 февраля 2023
Матильда Де Анджелис расследует запутанное преступление, проникая в самые тайные уголки прекрасного города Турина


видео добавил посетитель yanna
персоны
Дарио АйтаМатильда Де АнджелисЭдуардо Скарпетта
фильмы
Закон Лидии Поэт

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье: Первое причастие
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Тембот
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Интервью
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram