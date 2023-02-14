Спутник телезрителя
14 февраля, 21:00, TV1000 Русское кино
Новости кино
Лента получила девять статуэток, включая за лучший фильм, режиссуру и роль Дени Меноше
Новости кино
Актер исполнит главную роль в триллере «Призрак Райкера»
Лайфстайл
В ноябре ему не продлили контракт в Театре им. Моссовета
Новости кино
Ведьма с Меркурия, игры в кальмара на Луне и много чего еще
Новости кино
Съемки байопика стартуют на Берлинале
Новости кино
Постановщику «Охоты на лис» и «Плюмбума» было 78 лет
Спутник телезрителя
11 февраля, 19:30, СОЛНЦЕ
обсуждение >>