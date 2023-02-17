«Детектор»

Рецензии на фильмы
Эротическая мелодрама с Александром Петровым и Анастасией Резник
Лайфстайл
Режиссёр считает, что выход на сцену продлевает жизнь пожилым артистам
Интервью
Режиссер эротической мелодрамы «Непослушная» — о том, что роднит его новый фильм с историей Золушки и картиной «Духless»
Спутник телезрителя
17 февраля, 23:30, TV1000 World kino
Лайфстайл
Премьера фильма «Моя пиратская свадьба»
Главная тема
Через свекровь-монстра, «золотую малину» и пиратов – к самому романтическому хэппи-энду
Спутник телезрителя
15 февраля, 14:10, TV1000 Русское кино
Новости кино
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