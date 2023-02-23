«Горизонт в огне»

Лайфстайл
Актёру не нравятся ложные идеи, распространяемые в соцсетях
Спутник телезрителя
21 февраля, 19:00, TV1000 Русское кино
Интервью
Знаменитый актер о работе в детективном неонуаре Нила Джордана и любимых ролях
Лайфстайл
Церемония вручения национальной британской премии
Спутник телезрителя
В ночь с 20 на 21 февраля, 00:45, ТВ-3
Лайфстайл
Квартирный вопрос
Новости кино
В линейке премьер — «Тест на верность», «Солнце, море и любовь», «Завтра будет всегда», «Тёмное прошлое» и «Побег в неизвестность»
Спутник телезрителя
23 февраля, 21:20, Россия 1
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