«Экстраполяции»

Новости кино
Съемки должны стартовать в первой половине 2024 года
Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 февраля, 00:00, ТВ-3
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Актриса нашла подозрительные сообщения в телефоне возлюбленного
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Невероятные истории из жизни Мамы Стифлера
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Популярный комик — о фильме «Свободные отношения», актерских амбициях и сериалах про стендап
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От Раневской и Шаляпина до Булановой и Круга
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Александр Яценко в масштабной драме Сергея Урсуляка о спасении жизни 200 евреев
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Актёры сняли в фотосессии для голливудского спецномера «Vanity Fair»
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