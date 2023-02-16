«Снежная королева: Разморозка». Отрывок

Спутник телезрителя
15 февраля, 14:10, TV1000 Русское кино
Главная тема
Драконы, городские легенды, магические битвы — и где они обитают (не только в Hogwarts Legacy)
Лайфстайл
Режиссёр считает, что выход на сцену продлевает жизнь пожилым артистам
Лайфстайл
Актриса вступилась за россиян
Новости кино
Звезде фильма «Миллион лет до нашей эры» было 82 года
Лайфстайл
Премьера фильма «Моя пиратская свадьба»
Спутник телезрителя
17 февраля, 23:30, TV1000 World kino
Новости кино
Премьера сериала Егора Баринова
состоится 20 февраля на телеканале «Россия»
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