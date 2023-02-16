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«Сама дура-3». Интервью

трейлер

16 февраля 2023
Полина Гухман и Богдан Голощук рассказали, что подумали друг о друге при первой встрече, что думают теперь и как изменились актёры за время съёмок в проекте


видео добавил посетитель Кэтлин
персоны
Богдан ГолощукПолина ГухманАнна Зайцева (III)Елизавета ИщенкоСергей СафроновЕкатерина Строгова
фильмы
Сама дура-3

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