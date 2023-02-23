«Убить Пок Сун». Трейлер с английскими субтитрами

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На сцене — призрак, лентяй и отчаянные фанатки

За себя и за того парня: «Богиня идола-мерзавца» — музыкальное аниме о пути к славе

«Кафе "Куба"» с Мариной Федункив и Марией Смольниковой откроется 13 марта

Актёру не нравятся ложные идеи, распространяемые в соцсетях

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В начале весны «Dомашний» покажет мелодрамы с Владимиром Селезнёвым, Анной Роскошной и Татьяной Чердынцевой

В линейке премьер — «Тест на верность», «Солнце, море и любовь», «Завтра будет всегда», «Тёмное прошлое» и «Побег в неизвестность»