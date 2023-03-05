«Монолог фармацевта». Трейлер на японском языке

Лайфстайл
Премьера фильма «Беспринципные в деревне»
Лайфстайл
Преступные намерения и хаос на съёмочной площадке
Новости кино
Премьера сериала — 16 марта на платформе PREMIER
Новости кино
Зрителей ждут сериалы «СуперИвановы», «Стой, не то мама будет гадать» и «Дурная кровь»
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Новости кино
Съемки картины Дмитрия Светозарова стартовали в Петербурге
Интервью
Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты
Спутник телезрителя
3 марта, 20:40, Культура
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