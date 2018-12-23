«Акты насилия»

Новости кино
Вторую строчку заняла история отца сестер Уильямс.
Новости кино
Актер сыграет главную роль в фильме, основанном на статье GQ.
Обзор сериалов
11 планов на вечер. Выбор редакции Кино-Театр.ру
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Google порадовал рождественской рекламой
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Телеведущий высказался о будущем журналистики
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Актриса стала гостьей программы «Судьба человека»
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Анастасия Панина
находит и усыновляет собственного сына, не говоря, что она его родная мать.
Ролики фильмов
Мальчик Тим меняет свой заразительный смех на способность выигрывать любое пари, и счастье исчезает из его жизни.
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Индустрия продолжает переживать рост, но качество картин все ещё не радует
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
22 декабря, 21-00, СТС
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