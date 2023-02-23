«С Днем рождения, Вика!»

Лайфстайл
Премьера фильма «Сын»
Спутник телезрителя
В ночь с 20 на 21 февраля, 00:45, ТВ-3
Спутник телезрителя
21 февраля, 19:00, TV1000 Русское кино
Интервью
Знаменитый актер о работе в детективном неонуаре Нила Джордана и любимых ролях
Новости кино
В линейке премьер — «Тест на верность», «Солнце, море и любовь», «Завтра будет всегда», «Тёмное прошлое» и «Побег в неизвестность»
Главная тема
Все ожидаемые зарубежные образчики жанра в одном обзоре
Анимация
На сцене — призрак, лентяй и отчаянные фанатки
Спутник телезрителя
22 февраля, 22:20, СТС
обсуждение >>