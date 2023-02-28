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Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах

Лента «Всё везде и сразу» признана лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США

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«Я не видела себя в роли его жены»: Марина Зудина о тайной связи с Олегом Табаковым

Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым