Новости кино
Триллер Доминика Молля
отметили за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, многообещающего актера и мужскую роль второго плана
Интервью
Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
Лайфстайл
Церемония вручения премии «Cesar»
Новости кино
Лайфстайл
Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым
Спутник телезрителя
25 февраля, 17:56, РЕН ТВ
Лайфстайл
Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении
Спутник телезрителя
28 февраля, 10:35, TV1000
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