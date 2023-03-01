«Объекты в зеркале»

Обзор сериалов
Третий сезон популярного сериала со Светланой Ивановой в главной роли
Спутник телезрителя
1 марта, 20:00, СТС
Спутник телезрителя
28 февраля, 10:35, TV1000
Лайфстайл
Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении
Интервью
Актер о фильме «Сын», отцовстве и работе с Энтони Хопкинсом
Интервью
Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
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