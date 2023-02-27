Лайфстайл
Церемония вручения премии «Cesar»
Спутник телезрителя
24 февраля, 08:59, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актриса решилась родить ребёнка после 40 лет
Спутник телезрителя
В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ
Лайфстайл
А также о депрессии после расставания с Брэдли Купером
Спутник телезрителя
25 февраля, 17:56, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым
Интервью
Режиссер самого кассового российского фильма – о своей первой драматической работе, борьбе с клише и смене тональности
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