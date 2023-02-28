Спутник телезрителя
25 февраля, 17:56, РЕН ТВ
Лайфстайл
Для роли в спектакле актриса учила латышский язык
Спутник телезрителя
28 февраля, 10:35, TV1000
Лайфстайл
Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым
Новости кино
Спутник телезрителя
26 февраля, 10:45, TV1000 Русское кино
Новости кино
Экранизация сказки Карло Коллоди признана мультфильмом года и получила призы за режиссуру, анимацию персонажей, музыку и продакшн дизайн
Спутник телезрителя
В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ
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