«Шум за сценой»

Новости кино
Экранизация сказки Карло Коллоди признана мультфильмом года и получила призы за режиссуру, анимацию персонажей, музыку и продакшн дизайн
Интервью
Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
Обзор сериалов
Третий сезон популярного сериала со Светланой Ивановой в главной роли
Лайфстайл
Модель утверждает, что на неё оказала давление актриса Эван Рейчел Вуд
Новости кино
Лайфстайл
Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении
Лайфстайл
Церемония вручения премии «Cesar»
Спутник телезрителя
26 февраля, 10:45, TV1000 Русское кино
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