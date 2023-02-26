«Содержанки. Новый сезон». Фичуретка

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Лайфстайл «Я не видела себя в роли его жены»: Марина Зудина о тайной связи с Олегом Табаковым Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым

Спутник телезрителя «Битва»: Глухому танцору музыка мешает В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ

Лайфстайл «Творческий провал»: Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой Для роли в спектакле актриса учила латышский язык

Лайфстайл «Всё впечатление мне портили Цискаридзе и Дружинин»: Марина Зудина об участии в «Танцах со звёздами» Актриса чувствовала, что её судят «как в школе»

Спутник телезрителя «22 минуты»: Пираты XXI века 26 февраля, 10:45, TV1000 Русское кино

Лайфстайл «Я не хочу туда ходить, у меня прям аллергия»: Юлия Бордовских о современном телевидении Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении

Интервью Анна Зайцева: «Мне понятны проблемы каждого нашего героя» Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах