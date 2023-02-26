«Содержанки. Новый сезон». Фичуретка

Лайфстайл
Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым
Спутник телезрителя
В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ
Лайфстайл
Для роли в спектакле актриса учила латышский язык
Лайфстайл
Актриса чувствовала, что её судят «как в школе»
Спутник телезрителя
26 февраля, 10:45, TV1000 Русское кино
Лайфстайл
Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении
Интервью
Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
Лайфстайл
Модель утверждает, что на неё оказала давление актриса Эван Рейчел Вуд
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