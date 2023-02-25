«Незнакомец у ворот». Трейлер на английском языке

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Обзор сериалов «Тест на беременность 3»: Жизнь человека - превыше всего Третий сезон популярного сериала со Светланой Ивановой в главной роли

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Новости кино «Пиноккио» Гильермо Дель Торо стал триумфатором анимационной премии «Энни» Экранизация сказки Карло Коллоди признана мультфильмом года и получила призы за режиссуру, анимацию персонажей, музыку и продакшн дизайн

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Новости кино В Голливуде снимут ужастик про гномов по сценарию авторов «Человека-муравья и Осы» Основой для ленты послужит короткометражка, снятая голландцем Руваном Хеггельманом

Спутник телезрителя «Джентльмены» предпочитают... 25 февраля, 17:56, РЕН ТВ