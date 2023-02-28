«Атака титанов». Финал. Трейлер №2 с русскими субтитрами

Новости кино
Триллер Доминика Молля
отметили за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, многообещающего актера и мужскую роль второго плана
Спутник телезрителя
25 февраля, 17:56, РЕН ТВ
Интервью
Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
Спутник телезрителя
В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ
Лайфстайл
Церемония вручения премии «Cesar»
Лайфстайл
Модель утверждает, что на неё оказала давление актриса Эван Рейчел Вуд
Лайфстайл
Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении
Спутник телезрителя
28 февраля, 10:35, TV1000
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