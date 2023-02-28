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Лента «Всё везде и сразу» признана лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США

Для роли в спектакле актриса учила латышский язык

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«Всё впечатление мне портили Цискаридзе и Дружинин»: Марина Зудина об участии в «Танцах со звёздами»

Актриса чувствовала, что её судят «как в школе»