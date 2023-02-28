Новости кино
Лайфстайл
Для роли в спектакле актриса учила латышский язык
Новости кино
Триллер Доминика Молля
отметили за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, многообещающего актера и мужскую роль второго плана
Лайфстайл
Актриса чувствовала, что её судят «как в школе»
Интервью
Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
Спутник телезрителя
25 февраля, 17:56, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ
Спутник телезрителя
26 февраля, 10:45, TV1000 Русское кино
обсуждение >>